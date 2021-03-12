В мае украинское издательство «Книголав» отгрузит в магазины книгу шведского писателя Инди Чавеса Переса – «Уважение. Парням о любви, сексе и согласии», сообщает «Страна».

Права на публикацию этого произведения уже проданы в 19 стран мира. В нем десять глав. Первая начинается словами: «Нормальный ли у меня член?». «Книголав» получило грант от организации House of Europe на издание этой книги. Споры неожиданно вызвало намерение издателя исключить главу, рассказывающую об однополом сексе. Редактору Юлии Ярмоленко, ранее работавшей в медицинском центре, не понравился текст, где «мальчикам рекомендовали разрабатывать анус полусырой морковью, помещенной в презерватив, при этом даже описывался способ ее приготовления», пишет «Страна». Ярмоленко считает, что такие советы небезопасны для здоровья. Работая в медицинском центре, ей часто рассказывали проктологи о том, какие предметы находили в прямой кишке у пациентов, сообщает редактор. Также в книге рекомендуют читателям открыто носить ЛГБТ символику, чтобы найти себе партнера. Такие советы тоже могут очень даже навредить здоровью.