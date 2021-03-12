Польский Институт национальной памяти выразил протест в связи с присвоением городскому стадиону в городе Тернополь имени командующего Украинской повстанческой армии Романа Шухевича, сообщает Укринформ.

В Варшаве вспомнили все «подвиги» «героя». «Он ответственный за геноцид польского гражданского населения на Волыни и в Восточной Малопольше (территория Подкарпатского воеводства Польши, Львовской области, Ивано-Франковской и Тернопольской, ред.). Роман Шухевич, как лидер ОУН, был среди особо горячих сторонников жесткой чистки и физической ликвидации польского населения», – говорится в заявлении Института национальной памяти. В нем считают, что «прославление Шухевича оскорбляет память польских, еврейских и украинских жертв украинских националистов». Напомним, Тернопольский городской совет 5 марта 2021 года принял решение назвать местный стадион именем Шухевича.