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Газета "Кишиневские новости"

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Шухевича помнят не только на Украине

12 марта
20:18 2021
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Польский Институт национальной памяти выразил протест в связи с присвоением городскому стадиону в городе Тернополь имени командующего Украинской повстанческой армии Романа Шухевича, сообщает Укринформ.

В Варшаве вспомнили все «подвиги» «героя». «Он ответственный за геноцид польского гражданского населения на Волыни и в Восточной Малопольше (территория Подкарпатского воеводства Польши, Львовской области, Ивано-Франковской и Тернопольской, ред.). Роман Шухевич, как лидер ОУН, был среди особо горячих сторонников жесткой чистки и физической ликвидации польского населения», – говорится в заявлении Института национальной памяти. В нем считают, что «прославление Шухевича оскорбляет память польских, еврейских и украинских жертв украинских националистов». Напомним, Тернопольский городской совет 5 марта 2021 года принял решение назвать местный стадион именем Шухевича.

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