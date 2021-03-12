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Газета "Кишиневские новости"

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В Киеве спорят о статусе «деоккупированного» Крыма

12 марта
20:18 2021
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Крымским татарам, проживающим в Киеве, не понравилась разработанная в Совете национальной безопасности и обороны Стратегия по деоккупации Крыма, сообщает Укринформ.

Известный борец за освобождение полуострова, председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что чиновники не учли его предложения. В частности, власти не захотели дать «определение статуса Крыма, как национально-территориальной автономии, образованной в пределах Крымского полуострова, на основе реализации крымскотатарским народом, как коренным народом Украины своего права на самоопределение», – считает активист. По его словам, так и осталось неизвестным, в каком статусе будет пребывать Крым после деоккупации. Председатель Меджлиса знает почему его предложения были проигнорированы чиновниками, но напрямую об этом не говорит. В Киеве термины «автономия» и «федерализация» под негласным запретом. Любые разговоры на тему «децентрализации» считаются провокацией и пособничеством сепаратизму. Чиновники опасаются того, что если Крыму дать статус автономии, то его потребуют на западе страны венгры, румыны и словаки, а на востоке – повстанцы Донбасса. 

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