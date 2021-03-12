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Газета "Кишиневские новости"

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«Сепаратистский» уголь ушел на дно у берегов Румынии

12 марта
20:17 2021
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Украинские моряки с затонувшего у берегов Румынии сухогруза находятся в больнице города Констанца, сообщает «Страна».

«Volgo Balt 179 (название судна, ред.): Спасенные украинские моряки прибыли в порт Констанцы. Сейчас они проходят медицинский осмотр. Состояние гражданки, эвакуированной вчера в больницу, стабильное, угроз ее жизни нет», – написал в социальных сетях пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко. В составе экипажа из 13 человек была и женщина. Сухогруз следовал из Ростова-на-Дону с грузом угля, который, подозревают в Киеве, был добыт донбасскими сепаратистами. Ранее говорилось, что у Volgo Balt 179 российская приписка, но потом выяснилось – Коморских островов.    

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