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Газета "Кишиневские новости"

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Для людей, которые теряют родителей, родственников, политические битвы не важны

Для людей, которые теряют родителей, родственников, политические битвы не важны
12 марта
15:17 2021
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Так Игорь Додон обратился к политическому классу, призвав оставить в стороне амбиции и объединиться в борьбе с вирусом. Он также выразил искренние соболезнования семьям и родственникам, потерявшим близких из-за коронавируса.

– К сожалению, все больше людей уходят из жизни из-за COVID-а. Утром мы узнали о смерти великого представителя нашего народа Николая Дабижи. Приношу соболезнования семье и близким. Приношу соболезнования родственникам 37 человек, скончавшихся вчера. Всего у нас 4 тыс. погибших. Мы проходим через очень сложный период для нашего народа, для Молдовы, для населения, и в этот период, может быть больше чем когда-либо, очень важно быть объединенными, – заявил политик.

Поделился Игорь Додон и личной трагедией, затронувшей его семью: «Лично я за 10 дней был на четырех похоронах, включая очень близкого родственника. Двоюродный брат из Садова ушел из жизни, и я был на похоронах. Это очень трагичные моменты для каждой семьи. Мы все боимся, чтобы не заболели наши родители, которые находятся в пожилом возрасте – мама, родители жены из Моловата».

Председатель ПСРМ считает, что главное в этот сложный период – правильно обозначить приоритеты для страны и граждан.

– Думаю, что большинство граждан хотят, чтобы те, от кого зависит что-то в этот период, больше сотрудничали. Чтобы отложили политические амбиции и занялись делами, которых от них ждут люди. К сожалению, некоторые руководители государства, я имею в виду президента, вместо того, чтобы заниматься проблемами людей, ищут возможность устраивать шоу и обсуждать вещи, которые не имеют ничего общего с нуждами людей. Политическая борьба остается в другой эпохе. Для людей, которые потеряли родителей, родственников, они не важны, – заявил Додон.

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