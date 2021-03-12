В ходе прямой трансляции в социальной сети лидер социалистов получил анонимное сообщение о том, что медперсонал одной из кишиневских больниц обязывают вакцинироваться AstraZeneca. На это Игорь Додон озвучил свою позицию об исключительно добровольной вакцинации и необходимости предоставить людям право выбора препарата.

– Мы проверим, что происходит в больнице №1, но, повторюсь, вакцинация не является обязательной, прежде всего вакциной, которую люди не желают. Не обязывайте врачей и медперсонал вакцинироваться. Если хотят – пусть ставят прививку, если нет- это их риск. Или ждите другие вакцины – Sputnik, китайскую или американскую. Нельзя так, останетесь без врачей, – заявил Додон.

По последним данным, были вакцинированы 9 тысяч работников системы здравоохранения. У 300 отмечены побочные эффекты.