В ходе прямой трансляции в социальной сети председатель ПСРМ раскритиковал организованную для журналистов «экскурсию» в кондрицкую резиденцию президента, заявив, что президенту стоило бы заняться срочными проблемами страны, а не устраивать дешевый пиар. Нечего искать «копыта мертвых лошадей в Кондрице», когда нужно созвать заседание Высшего совета безопасности для поиска путей выхода из кризиса и стабилизации эпидемиологической ситуации в стране.

– Лучше созовите Высший совет безопасности по проблеме пандемии. Почему это не делается? Потому что нет решений. Созовите заседание Совета и найдите решения. Не можете, не хотите брать на себя ответственность, но ищите копыта мертвых лошадей в Кондрице. Это хороший пиар, – сказал Игорь Додон.

Председатель ПСРМ пообещал вскоре представить видео о состоянии президентской резиденции в Кондрице, какой она досталась ему после Николая Тимофти.