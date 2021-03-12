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Газета "Кишиневские новости"

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Игорь Додон требует созвать Высший совет безопасности по проблеме пандемии

Игорь Додон требует созвать Высший совет безопасности по проблеме пандемии
12 марта
13:47 2021
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В ходе прямой трансляции в социальной сети председатель ПСРМ раскритиковал организованную для журналистов «экскурсию» в кондрицкую резиденцию президента, заявив, что президенту стоило бы заняться срочными проблемами страны, а не устраивать дешевый пиар. Нечего искать «копыта мертвых лошадей в Кондрице», когда нужно созвать заседание Высшего совета безопасности для поиска путей выхода из кризиса и стабилизации эпидемиологической ситуации в стране.

– Лучше созовите Высший совет безопасности по проблеме пандемии. Почему это не делается? Потому что нет решений. Созовите заседание Совета и найдите решения. Не можете, не хотите брать на себя ответственность, но ищите копыта мертвых лошадей в Кондрице. Это хороший пиар, – сказал Игорь Додон.

Председатель ПСРМ пообещал вскоре представить видео о состоянии президентской резиденции в Кондрице, какой она досталась ему после Николая Тимофти.

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