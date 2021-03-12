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Газета "Кишиневские новости"

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Игорь Додон: Первостепенное внимание индексации пенсий и закупке вакцин

Игорь Додон: Первостепенное внимание индексации пенсий и закупке вакцин
12 марта
13:07 2021
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Такие задачи озвучил лидер социалистов Игорь Додон в ходе встречи с парламентской фракцией ПСРМ, где также обсуждались пути выхода из политического кризиса и преодоление сложнейшей эпидемиологической ситуации в стране. На встрече были определены два законопроекта, предложенные депутатами ПСРМ, которые требуют первостепенного внимания:

– Мы определили, что первостепенное внимание должно быть уделено предложенным депутатами ПСРМ законопроектам об индексации пенсий и закупке вакцин.

Что касается индексации пенсий, то социалисты предложили в своем проекте следующее: коэффициент индексации пенсий в апреле представляет собой среднегодовой прирост индекса потребительских цен за последние три года, а в октябре – уровень инфляции, зафиксированный в первом полугодии текущего года. По расчетам ПСРМ, в этом году с 1 апреля индексация составит 3,89%, а в октябре – 3,2%. Всего индексация составит около 7%.

Игорь Додон сообщил также, что ПСРМ поддержат принятие закона о закупке вакцин, под который Правительство уже выделило деньги из Резервного фонда.

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