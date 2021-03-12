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Газета "Кишиневские новости"

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Только люди с нездоровыми амбициями призывают людей на протесты в разгар пандемии

Только люди с нездоровыми амбициями призывают людей на протесты в разгар пандемии
12 марта
13:07 2021
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Такое мнение высказал председатель ПСРМ Игорь Додон в ходе прямой трансляции в социальной сети.

Только циничные люди, такие как Майя Санду и те, кто ей служит, по типу балабола и некоторых археологов, думают о протестах в разгар пандемии. (…) Люди с нездоровыми амбициями могут это делать. Покемоны из окружения Майи Санду или непарламентские прикинделы хотят вывести людей на улицу, чтобы впоследствии в парламенте оказались Ткачук и другие. А то, что это приведет к смерти десятков или сотен людей в разгар пандемии, никого не интересует. – заявил Додон.

Лидер социалистов считает, что только диалог, а не протесты, является решением по преодолению политического кризиса. Он заявил также, что не выведет людей на протесты в период, когда ежедневно заболевают по 2 тыс. человек: «Врачи изнемогают, нет мест в больницах, а мы ради политических амбиций выведем людей на улицу? Мы, социалисты, этого не сделаем».

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