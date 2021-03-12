Додон осудил инициативу Санду аннулировать двойную индексацию пенсий
Лидер ПСРМ назвал ошибкой инициативу Майи Санду аннулировать двойную индексацию пенсий. Игорь Додон уверен, что пенсионерам нужно помогать. Об этом председатель ПСРМ рассказал в программе на частном телеканале, напомнив при этом, что ПДС в 2019 году пыталась помешать социалистам принять законопроект в поддержку пенсионеров.
– Мы уверены, что индексация должна быть дважды в год: 1 апреля и 1 октября. В этом году, учитывая то, что индексация была бы небольшой из-за того, что был кризис и цены не выросли, мы выступили с инициативой, которая предусматривает, что апрельская индексация составит 3,89%. Это средний показатель индекса потребительских цен за последние три года. А 1 октября индексация составит 3,2%. Суммарно за год – чуть более 7%, – пояснил Игорь Додон.
Этот проект социалистов должен быть принят срочно, как наиболее выгодный, – на это надеется председатель ПСРМ.
– Это то, что предлагаем мы. Майя Санду же предлагает аннулировать октябрьскую индексацию, и чтобы у нас была всего одна индексация – в апреле, в размере 3,7%, и чтобы в будущем больше не было двух индексаций. Наш проект более выгоден. На этом не нужно делать политику. Пенсионерам нужно помогать, тем более в этой ситуации, – добавил он.
По инициативе социалистов, помощь в размере 1000 леев получат пенсионеры к пасхальным праздникам.