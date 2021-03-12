Лидер ПСРМ назвал ошибкой инициативу Майи Санду аннулировать двойную индексацию пенсий. Игорь Додон уверен, что пенсионерам нужно помогать. Об этом председатель ПСРМ рассказал в программе на частном телеканале, напомнив при этом, что ПДС в 2019 году пыталась помешать социалистам принять законопроект в поддержку пенсионеров.

– Мы уверены, что индексация должна быть дважды в год: 1 апреля и 1 октября. В этом году, учитывая то, что индексация была бы небольшой из-за того, что был кризис и цены не выросли, мы выступили с инициативой, которая предусматривает, что апрельская индексация составит 3,89%. Это средний показатель индекса потребительских цен за последние три года. А 1 октября индексация составит 3,2%. Суммарно за год – чуть более 7%, – пояснил Игорь Додон.

Этот проект социалистов должен быть принят срочно, как наиболее выгодный, – на это надеется председатель ПСРМ.

– Это то, что предлагаем мы. Майя Санду же предлагает аннулировать октябрьскую индексацию, и чтобы у нас была всего одна индексация – в апреле, в размере 3,7%, и чтобы в будущем больше не было двух индексаций. Наш проект более выгоден. На этом не нужно делать политику. Пенсионерам нужно помогать, тем более в этой ситуации, – добавил он.

По инициативе социалистов, помощь в размере 1000 леев получат пенсионеры к пасхальным праздникам.