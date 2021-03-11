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Газета "Кишиневские новости"

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Депутаты ПСРМ подготовили законопроект по индексации пенсий

11 марта
17:07 2021
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Парламентская Комиссия по экономике, финансам и бюджету одобрила инициативу депутатов ПСРМ, предусматривающую увеличение коэффициента индексации пенсий и социальных пособий. Законопроект поддержан большинством членов комиссии, за исключением депутатов от ПДС и Платформы DА.

Согласно документу, коэффициент индексации пенсий в апреле будет равен среднему показателю роста цен за последние три года, а в октябре – уровню инфляции в первом квартале текущего года. На основе представленных расчетов с 1 апреля пенсию можно проиндексировать на 3,89%, а в октябре на 3,2%. В годовом исчислении эффект составит порядка 7%.

Председатель комиссии, депутат ПСРМ Петру Бурдужа заявил, что этот проект очень важен для граждан Молдовы.

Всего индексацией пенсий и социальных пособий воспользуются 730 тыс. человек. На эти цели запланированы 702 млн леев.

Законопроект будет рассмотрен депутатами в двух чтениях.

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