Новый способ диагностики разработали Ученые из Института автоматики и электрометрии Сибирского отделения РАН. Человеку достаточно выдохнуть в специальную трубку. Оттуда газы поступают в спектрометр. На основании его показателей искусственный интеллект анализирует полученную информацию, сопоставляет ее с запрограммированными данными и с точностью до восьмидесяти пяти процентов выдает результат – имеется ли в организме коронавирус. Реальность этих результатов подтвердили путем сравнения их со стандартными ПЦР-тестами.

По словам разработчиков, на выдох не влияют пол или возраст пациента, он зависит исключительно от наличия заболевания, будь оно врожденное или приобретенное. Прибор уже испытали на себе две с половиной тысячи пациентов, но для сертификации устройства необходимо больше статистических данных, получением которых и занимаются ученые.

К слову, с помощью прибора можно будет диагностировать не только коронавирусную инфекцию, но и целый ряд других заболеваний – в их числе рак легких, диабет, астма, туберкулез, сообщает scientificrussia.ru.