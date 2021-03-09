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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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Коронавирус можно диагностировать по выдоху

09 марта
22:17 2021
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Новый способ диагностики разработали Ученые из Института автоматики и электрометрии Сибирского отделения РАН. Человеку достаточно выдохнуть в специальную трубку. Оттуда газы поступают в спектрометр. На основании его показателей искусственный интеллект анализирует полученную информацию, сопоставляет ее с запрограммированными данными и с точностью до восьмидесяти пяти процентов выдает результат – имеется ли в организме коронавирус. Реальность этих результатов подтвердили путем сравнения их со стандартными ПЦР-тестами.

По словам разработчиков, на выдох не влияют пол или возраст пациента, он зависит исключительно от наличия заболевания, будь оно врожденное или приобретенное. Прибор уже испытали на себе две с половиной тысячи пациентов, но для сертификации устройства необходимо больше статистических данных, получением которых и занимаются ученые. 

К слову, с помощью прибора можно будет диагностировать не только коронавирусную инфекцию, но и целый ряд других заболеваний – в их числе рак легких, диабет, астма, туберкулез, сообщает scientificrussia.ru.  

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