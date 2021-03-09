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Газета "Кишиневские новости"

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Молдова готовится к массовой вакцинации населения

Молдова готовится к массовой вакцинации населения
09 марта
21:37 2021
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Председатель парламента Республики Молдова Зинаида Гречаный провела очередное рабочее совещание с участием членов действующего правительства во главе с и.о. премьер-министра Аурелиу Чокой.

Врио премьер-министра сказал, что правительству удалось изыскать финансовые средства, необходимые для закупки вакцин от коронавируса.

Порядок закупки вакцин будет обсуждаться на заседании Постоянного бюро парламента с участием и.о. премьер-министра и государственных секретарей отраслевых министерств.

В ходе совещания рассматривалась возможность закупки вакцины в отступление от положений Закона о государственных закупках с учетом тревожного роста уровня заболеваемости COVID-19 и особенно числа смертельных случаев.

Зинаида Гречаный подчеркнула, что в нынешней крайне сложной ситуации необходимо как можно скорее запустить массовую вакцинацию населения, чтобы остановить волну пандемии и предотвратить возможное ухудшение положения дел.

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