Председатель парламента Республики Молдова Зинаида Гречаный провела очередное рабочее совещание с участием членов действующего правительства во главе с и.о. премьер-министра Аурелиу Чокой.

Врио премьер-министра сказал, что правительству удалось изыскать финансовые средства, необходимые для закупки вакцин от коронавируса.

Порядок закупки вакцин будет обсуждаться на заседании Постоянного бюро парламента с участием и.о. премьер-министра и государственных секретарей отраслевых министерств.

В ходе совещания рассматривалась возможность закупки вакцины в отступление от положений Закона о государственных закупках с учетом тревожного роста уровня заболеваемости COVID-19 и особенно числа смертельных случаев.

Зинаида Гречаный подчеркнула, что в нынешней крайне сложной ситуации необходимо как можно скорее запустить массовую вакцинацию населения, чтобы остановить волну пандемии и предотвратить возможное ухудшение положения дел.