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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 9 марта 4150 смертельных случаев

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 9 марта 4150 смертельных случаев
09 марта
19:58 2021
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В течение прошедшего дня, 9 марта, зарегистрирован еще 21 смертельный случай от инфекции COVID-19.

Это: 49-летняя женщина из Хынчештинского района, 63-летняя женщина из Кишинева, 85-летний мужчина из Кишинева, 84-летний мужчина из Каушанского района, 69-летняя женщина из Унгенского района, 53-летняя женщина из Кишинева, 69-летний мужчина из Кишинева, 71-летняя женщина из Кишинева, 67-летняя женщина из Кишинева, 79-летняя женщина из Кишинева, 74-летний мужчина из Унгенского района, 73-летняя женщина из Сорокского района, 61-летняя женщина из Новоаненского района, 59-летний мужчина из Кишинева, 72-летняя женщина из Кишинева, 65-летний мужчина из Кишинева, 66-летняя женщина из Резинского района, 86-летний мужчина из Ниспоренского района, 65-летняя женщина из Хынчештского района, 62-летний мужчина из Хынчештского района, 65-летняя женщина из Хынчештского района.               

На вечер 9 марта 173141 человек выздоровел после заражения вирусом COVID-19 и 4150 человек умерли от инфекции.

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