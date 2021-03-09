Среда, 10 марта 2021, 05:25

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 9 марта 173141 излечившийся

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 9 марта 173141 излечившийся
09 марта
19:57 2021
Версия для печати

На сегодняшний день в стране 173141 человек прошел лечение и 4150 умерли от инфекции COVID-19.  

На 9 марта в Молдове подтверждены 196475 случаев заражения новым коронавирусом.   

В настоящее время 11776 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 18043 человека находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализирован 4241 пациент с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 331 в крайне тяжелом состоянии (72 пациента подключены к аппаратам искусственного дыхания).

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,560,00%
EUR20,88–0,03%
GBP24,38–0,01%
UAH0,630,00%
RON4,27–0,04%
RUB0,24+0,07%

Курсы валют в MDL на 10.03.2021

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд