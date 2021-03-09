На сегодняшний день в стране 173141 человек прошел лечение и 4150 умерли от инфекции COVID-19.

На 9 марта в Молдове подтверждены 196475 случаев заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 11776 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 18043 человека находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализирован 4241 пациент с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 331 в крайне тяжелом состоянии (72 пациента подключены к аппаратам искусственного дыхания).