Дальтонизм – полная или частичная неспособность различать все или некоторые цвета – не такая уж редкая патология. Она выявлена у восьми процентов мужчин и половины процента женщин на планете. Чаще всего люди не воспринимают красный и зеленый цвета. Лечить дальтонизм медицина пока не умеет, поэтому пациенты пользуются специальными приспособлениями, например, особыми очками.

Избавиться от таких очков позволяет разработка специалистов из ОАЭ и Великобритании. Они создали контактные линзы, содержащие частицы нанозолота. Первоначально в состав линз входил краситель, но постепенно он смывался. Тогда ученые попробовали использовать наночастицы золота, которые в смеси со специальным гидрогелем дают особое вещество, позволяющее увидеть красный и зеленый цвета.

Золото использовано неслучайно. Это нетоксичный металл, его свойство рассеивать свет давно применяется при изготовлении розового стекла. Теперь предстоят клинические испытания новой разработки, сообщает «Daily Mail».