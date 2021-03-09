Среда, 10 марта 2021, 05:25

Газета "Кишиневские новости"

Наука

Назад на главную Подписаться на RSS

Контактные линзы борются с дальтонизмом

Контактные линзы борются с дальтонизмом
09 марта
17:58 2021
Версия для печати

Дальтонизм – полная или частичная неспособность различать все или некоторые цвета – не такая уж редкая патология. Она выявлена у восьми процентов мужчин и половины процента женщин на планете. Чаще всего люди не воспринимают красный и зеленый цвета. Лечить дальтонизм медицина пока не умеет, поэтому пациенты пользуются специальными приспособлениями, например, особыми очками. 

Избавиться от таких очков позволяет разработка специалистов из ОАЭ и Великобритании. Они создали контактные линзы, содержащие частицы нанозолота. Первоначально в состав линз входил краситель, но постепенно он смывался. Тогда ученые попробовали использовать наночастицы золота, которые в смеси со специальным гидрогелем дают особое вещество, позволяющее увидеть красный и зеленый цвета.

Золото использовано неслучайно. Это нетоксичный металл, его свойство рассеивать свет давно применяется при изготовлении розового стекла. Теперь предстоят клинические испытания новой разработки, сообщает «Daily Mail».

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,560,00%
EUR20,88–0,03%
GBP24,38–0,01%
UAH0,630,00%
RON4,27–0,04%
RUB0,24+0,07%

Курсы валют в MDL на 10.03.2021

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд