Среда, 10 марта 2021, 05:25

Газета "Кишиневские новости"

Наука

Назад на главную Подписаться на RSS

Усталость провоцирует неприятные воспоминания

09 марта
17:57 2021
Версия для печати

Если человек плохо спит, это негативно отражается не только на его физическом самочувствии и работоспособности. Страдает и психоэмоциональное состояние. Ученые из Йоркского университета в Канаде пришли к выводу, что усталый человек с трудом подавляет неприятные воспоминания.

В эксперименте участвовали около шестидесяти человек, это были здоровые люди. Перед сном всем им показали парные фотографии, носящие нейтральный или негативный характер. Затем половину испытуемых отправили отдыхать, а другой половине группы сделать этого не позволили. Назавтра всем показали только половину фотографий и предложили или вспомнить, что изображала парная фотография, или выбросить из головы это воспоминание.

Члены группы, которые выспались, без труда прогнали неприятные воспоминания, а тем, кто не смог отдохнуть, такой процесс дался гораздо труднее. Это исследование стало первым, изучавшим роль усталости в борьбе с переживаниями, негативно действующими на психику, сообщает spektrum.de.    

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,560,00%
EUR20,88–0,03%
GBP24,38–0,01%
UAH0,630,00%
RON4,27–0,04%
RUB0,24+0,07%

Курсы валют в MDL на 10.03.2021

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд