Если человек плохо спит, это негативно отражается не только на его физическом самочувствии и работоспособности. Страдает и психоэмоциональное состояние. Ученые из Йоркского университета в Канаде пришли к выводу, что усталый человек с трудом подавляет неприятные воспоминания.

В эксперименте участвовали около шестидесяти человек, это были здоровые люди. Перед сном всем им показали парные фотографии, носящие нейтральный или негативный характер. Затем половину испытуемых отправили отдыхать, а другой половине группы сделать этого не позволили. Назавтра всем показали только половину фотографий и предложили или вспомнить, что изображала парная фотография, или выбросить из головы это воспоминание.

Члены группы, которые выспались, без труда прогнали неприятные воспоминания, а тем, кто не смог отдохнуть, такой процесс дался гораздо труднее. Это исследование стало первым, изучавшим роль усталости в борьбе с переживаниями, негативно действующими на психику, сообщает spektrum.de.