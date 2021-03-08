На кладбище Вальдфридгоф в Мюнхене кто-то вылил помои на могилу Степана Бендеры, возглавлявшего в середине прошлого века Организацию украинских националистов, сообщает «Сегодня».

Украинский посол в Германии Андрей Мельник написал в социальных сетях: «Отвратительные подонки облили ее (захоронение, ред.) неизвестным веществом. Призываем полицию найти и наказать виновных. Какой стыд, что демонизацией Бандеры занимается не только московская пропаганда, но и уважаемые немецкие историки». Могилу Бандеры несколько раз до этого заливали краской. Британец Грэм Филлипс разместил на ней баннер с надписью «Здесь похоронен украинский нацист». Бандера был идеологом теории «Украинской национальной революции». Она предполагала «уничтожение политических и этнических врагов государства». В 1959 году Бандера был ликвидирован агентом КГБ Богданом Сташинским.