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Газета "Кишиневские новости"

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В Германии могилу Бандеры облили помоями

08 марта
14:37 2021
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На кладбище Вальдфридгоф в Мюнхене кто-то вылил помои на могилу Степана Бендеры, возглавлявшего в середине прошлого века Организацию украинских националистов, сообщает «Сегодня».

Украинский посол в Германии Андрей Мельник написал в социальных сетях: «Отвратительные подонки облили ее (захоронение, ред.) неизвестным веществом. Призываем полицию найти и наказать виновных. Какой стыд, что демонизацией Бандеры занимается не только московская пропаганда, но и уважаемые немецкие историки». Могилу Бандеры несколько раз до этого заливали краской. Британец Грэм Филлипс разместил на ней баннер с надписью «Здесь похоронен украинский нацист». Бандера был идеологом теории «Украинской национальной революции». Она предполагала «уничтожение политических и этнических врагов государства». В 1959 году Бандера был ликвидирован агентом КГБ Богданом Сташинским.  

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