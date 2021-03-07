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Газета "Кишиневские новости"

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Лесбиянки и трансгендеры объединились против «российской агрессии»

07 марта
18:18 2021
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Украинские лесбиянки, геи, бисексуалы и трансгендеры (ЛГБТ), призывают в социальных сетях своих сторонников идти служить в Вооруженные силы, пишет «Страна».

В Fаcebook создана страница «Военные ЛГБТ и наши союзники». На ней сообщается, что добровольцы с нетрадиционной сексуальной ориентацией будут направляться в одну из мотопехотных частей, дислоцированную на линии противостояния с донбасскими повстанцами. «Мы решили еще раз заявить открыто о своем присутствии на фронте и показать, что украинская армия – армия свободных людей, стоит на защите Конституции, демократии и свободы каждого гражданина против тирании и российской оккупации. И даже такая небольшая социальная группа как ЛГБТ+ люди, которых часто дискриминируют в гражданской жизни, борются бок о бок с другими гражданами страны за наше общее светлое будущее», – говорится в сообщении.

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