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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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Изменение климата негативно влияет на здоровье младенцев

06 марта
20:37 2021
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Ученые из Британии и Бразилии проанализировали, как глобальное потепление влияет на здоровье новорожденных. Больше десяти лет исследователи наблюдали за рождаемостью в сорока трех населенных пунктах одного из бразильских штатов, население которых очень зависит от протекающих рек. Обнаружилась прямая зависимость между тем, сколько осадков выпадало в период беременности женщин и тем, с какими весом и ростом рождались их дети.

Если на время беременности приходились наводнения, наблюдалось значительное увеличение поголовья комаров, которые переносят опасные заболевания. От этого особенно страдали малообеспеченные семьи. В результате многие малыши появлялись на свет раньше срока, имели недостаточный рост и вес, сообщает телеканал «Наука».

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