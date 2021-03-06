Ученые из Британии и Бразилии проанализировали, как глобальное потепление влияет на здоровье новорожденных. Больше десяти лет исследователи наблюдали за рождаемостью в сорока трех населенных пунктах одного из бразильских штатов, население которых очень зависит от протекающих рек. Обнаружилась прямая зависимость между тем, сколько осадков выпадало в период беременности женщин и тем, с какими весом и ростом рождались их дети.

Если на время беременности приходились наводнения, наблюдалось значительное увеличение поголовья комаров, которые переносят опасные заболевания. От этого особенно страдали малообеспеченные семьи. В результате многие малыши появлялись на свет раньше срока, имели недостаточный рост и вес, сообщает телеканал «Наука».