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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 6 марта 170468 излечившихся

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 6 марта 170468 излечившихся
06 марта
20:27 2021
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На сегодняшний день в стране 170468 человек прошли лечение и 4091 умер от инфекции COVID-19.  

На 6 марта в Молдове подтверждены 194605 случаев заражения новым коронавирусом.   

В настоящее время 11468 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 17762 человека находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 5106 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 329 в крайне тяжелом состоянии (65 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).

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