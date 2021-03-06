На сегодняшний день в стране 170468 человек прошли лечение и 4091 умер от инфекции COVID-19.

На 6 марта в Молдове подтверждены 194605 случаев заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 11468 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 17762 человека находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 5106 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 329 в крайне тяжелом состоянии (65 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).