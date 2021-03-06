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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 6 марта 4091 смертельный случай

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 6 марта 4091 смертельный случай
06 марта
20:17 2021
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В течение прошедшего дня, 6 марта, зарегистрированы еще 20 смертельных случаев от инфекции COVID-19.

Это: 65-летняя женщина из Каушанского района, 48-летний мужчина из Кишинева, 70-летняя женщина из Кишинева, 66-летний мужчина из Сорокского района, 80-летняя женщина из Чимишлийского района, 55-летняя женщина из Чимишлийского района, 66-летняя женщина из Чимишлийского района, 66-летний мужчина из Унгенского района, 71-летняя женщина из Оргеевского района, 58-летняя женщина из Оргеевского района, 67-летний мужчина из Кишинева, 65-летний мужчина из Кишинева, 68-летний мужчина из Рышканского района, 64-летний мужчина из Новоаненского района, 84-летняя женщина из Дондюшан, 68-летний мужчина из Каушанского района, 60-летняя женщина из Каушанского района, 70-летний мужчина из района Леова, 70-летняя женщина из Кишинева, 62-летняя врач из Кишинева.               

На вечер 6 марта 170468 человек выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 4091 человек умер от инфекции.

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