В течение прошедшего дня, 6 марта, зарегистрированы еще 20 смертельных случаев от инфекции COVID-19.

Это: 65-летняя женщина из Каушанского района, 48-летний мужчина из Кишинева, 70-летняя женщина из Кишинева, 66-летний мужчина из Сорокского района, 80-летняя женщина из Чимишлийского района, 55-летняя женщина из Чимишлийского района, 66-летняя женщина из Чимишлийского района, 66-летний мужчина из Унгенского района, 71-летняя женщина из Оргеевского района, 58-летняя женщина из Оргеевского района, 67-летний мужчина из Кишинева, 65-летний мужчина из Кишинева, 68-летний мужчина из Рышканского района, 64-летний мужчина из Новоаненского района, 84-летняя женщина из Дондюшан, 68-летний мужчина из Каушанского района, 60-летняя женщина из Каушанского района, 70-летний мужчина из района Леова, 70-летняя женщина из Кишинева, 62-летняя врач из Кишинева.

На вечер 6 марта 170468 человек выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 4091 человек умер от инфекции.