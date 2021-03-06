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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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В России разработали новый вид анальгетика

06 марта
19:57 2021
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Специалисты Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» разработали новый вид анальгетика. Препарат обладает обезболивающими свойствами, подобными морфию, но лишено его недостатков: не вызывает привыкания и не токсично.

Об обезболивающих свойствах действующего вещества нового средства – нейропептида энкефалина – ученые знали давно. Однако в мозге в результате действия ферментов это вещество распадалось слишком быстро. Но в «Курчатовском институте» нашли аминокислоту, препятствующую распаду энкефалина. В результате срок действия нового препарата увеличился в шесть раз – до трех часов.

Обезболивающий эффект нового средства проверили в лабораторных условиях на подопытных животных. Действие его оказалось аналогичным морфину, а в некоторых случаях даже сильнее. Зависимость при этом не возникала, отсутствовало и токсичное влияние на организм.

Следующим этапом исследования будут доклинические, а затем и клинические испытания препарата, сообщает телеканал «Доктор».    

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