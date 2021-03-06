Искусственную сетчатку взамен поврежденной врачи умеют делать уже давно. Но у нее был очень узкий обзор, из-за чего человеку трудно было ориентироваться на местности.

Швейцарские ученые, похоже, сумели преодолеть этот недостаток. Они создали инновационную киберсетчатку, обеспечивающую широкий угол зрения и высокую точность изображения. Со специальных очков, снабженных встроенной цифровой камерой и микроькомпьютером, сигналы поступают на сетчатку, «сплетенную» из сверхтонких титановых электродов. Благодаря этому изображение не распадается на точки (пиксели).

Эксперимент в лабораторных условиях на подопытных животных дал хорошие результаты. В скором будущем должны начаться клинические испытания на людях, сообщает «Communications Materials».