Пятница, 5 марта 2021, 18:55

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Лукашенко наградил «отряд армии добра»

05 марта
16:37 2021
Версия для печати

В Минске прошла традиционная церемония вручения государственных наград и генеральских погон, раздавал их, конечно, Александр Лукашенко, сообщает БЕЛТА.

Он особо обратил внимание присутствующих на то, что мероприятие проходило в Год народного единства. «Как бы пафосно это ни звучало, для меня вы представляете передовой отряд армии добра, созидания, людей творческих и самое главное – нацеленных на результат», – заявил Лукашенко. Награжденными оказалось свыше тридцати человек. Это представители армии и силовых структур, а также многодетные матери. Особую благодарность президент выразил сотрудникам милиции. «Вам низкий поклон от белорусского народа», – подчеркнул Лукашенко.

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,550,00%
EUR20,91–0,44%
GBP24,25–0,56%
UAH0,63–0,09%
RON4,28–0,44%
RUB0,24+0,30%

Курсы валют в MDL на 05.03.2021

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд