В Минске прошла традиционная церемония вручения государственных наград и генеральских погон, раздавал их, конечно, Александр Лукашенко, сообщает БЕЛТА.

Он особо обратил внимание присутствующих на то, что мероприятие проходило в Год народного единства. «Как бы пафосно это ни звучало, для меня вы представляете передовой отряд армии добра, созидания, людей творческих и самое главное – нацеленных на результат», – заявил Лукашенко. Награжденными оказалось свыше тридцати человек. Это представители армии и силовых структур, а также многодетные матери. Особую благодарность президент выразил сотрудникам милиции. «Вам низкий поклон от белорусского народа», – подчеркнул Лукашенко.