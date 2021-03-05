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Газета "Кишиневские новости"

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В Минске по делу «ноль промилле» оглашен приговор

05 марта
16:37 2021
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Суд Московского района Минска приговорил врача-анестезиолога Артема Сорокина по делу «ноль промилле» к двум годам колонии с отсрочкой на год, сообщает TUT.BY.

Осужденный сообщил сотруднице оппозиционного издания о том, что погибший в ходе акции протеста Роман Бондаренко не был в состоянии алкогольного опьянения, на чем настаивали власти. Сорокин был помещен в следственный изолятор, его обвинили в разглашении врачебной тайны. На его защиту встали коллеги, они направили коллективное письмо главе профсоюза медработников Вячеславу Шило. «Недостоверность заявления о пребывании Романа в состоянии алкогольного опьянения унизила человеческое достоинство погибшего и, несомненно, принесла бы нравственное страдание самому Роману, а также причинила страдания его семье и близким. Данный процесс всколыхнул медицинское сообщество. Мы не просим вас комментировать правовые аспекты поступка, совершенного врачом Артемом Сорокиным. Мы просим вас дать сугубо нравственную оценку его действиям», – написали коллеги анестезиолога. Только за первые сутки письмо подписали 430 человек. 

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