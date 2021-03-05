Председатель парламента Молдовы Зинаида Гречаный провела заседание с премьер-министром Аурелиу Чокой, госсекретарем минфина Татьяной Иваничкиной, госсекретарем минздрава Татьяной Затык по вопросу срочных действий, необходимых для приобретения антикоронавирусной вакцины. На заседании присутствовала и советник спикера парламента Виорика Думбрэвяну.

И.о. премьера Аурелиу Чокой проинформировал о том, что изысканы средства для покупки партии вакцины в размере 1 млн доз. В ближайшее время будет запущена процедура закупки.

Председатель парламента подчеркнула, что очень важным является скорость, с которой процедуру будут выполнять, для того чтобы как можно скорее можно было начать массовую вакцинацию. В то же время она обратила внимание на важность соблюдения требований по транспарентности и законности на всех этапах осуществления закупок.