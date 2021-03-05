Экономические агенты, вооружившись посудой, протестуют у администрации президента: Боритесь с пандемией, а не с рабочими местами!

Представители малых и средних предприятий, которые ведут свою деятельность в торговых центрах, протестовали у здания администрации президента.

Люди требуют разрешить им работать и просят Майю Санду бороться с пандемией, а не с рабочими местами. Протестующие пришли на мероприятие с металлической посудой, скандируя «Хотим работать!», «Хотим быть услышанными!» и «Спасите рабочие места!».

Президент Майя Санду не вышла с протестующим. В то же время генеральный секретарь аппарата президента Андрей Спыну заявил, что решение данного вопроса находится в компетенции правительства и Национальной комиссии общественного здоровья, однако сам представитель главы государства не предложил никакого решения.