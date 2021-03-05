Председатель ПСРМ Игорь Додон предлагает, чтобы политические диспуты об организации досрочных парламентских выборов были заморожены до вакцинации трети населения страны. Лидер социалистов считает, что это станет лучшим решением по преодолению пандемического и политического кризиса.

«Я предлагаю обеспечить возможность вакцинации за счет государства не менее 1/3 населения, в первую очередь категорий граждан из групп риска, и лишь после этого вернуться к политическим спорам вокруг возможных досрочных выборов», – написал Додон в своем телеграм-канале.

Председатель ПСРМ призвал госведомства и политиков к ответственности для того, чтобы совместными усилиями справиться с пандемией.

«Призываю государственные учреждения срочно принять эффективные меры, чтобы остановить рост числа заболевших, не блокируя при этом экономическую деятельность. В прошлом году мы доказали, что число инфицированных людей можно снизить, не блокируя экономику, и я уверен, что сейчас это тоже возможно.

В то же время призываю к немедленному прекращению всяких геополитических споров по поводу вакцин, ведь эти споры – элементарный цинизм безответственных политиков. Сегодня мы должны предоставить гражданам возможность пройти вакцинацию по желанию, чтобы они могли выбрать вакцину, которую хотят и которой больше доверяют. Говорим ли мы о вакцинах, производимых в Российской Федерации, или вакцинах из других стран, мы обязаны как можно скорее помочь людям защитить себя, а не разделять их даже сейчас по геополитическим критериям», – написал Додон.