Тенденция “лучшего человека” присваивать чужие заслуги становится уже смешной. Об этом на своей странице в соцсети пишет депутат ПСРМ Адела Райляну. Она отмечает, что, несмотря на то, что Майя Санду не имеет никакого отношения к первой партии доз вакцины, предоставленной нашей стране через платформу COVAX, этот “лучший человек” принимала участие в церемонии получения прививок вместо тех, кто действительно усердно трудился последние месяцы для того, чтобы это стало возможным.

«Прямо как в басне “Муха”. Выходит на передовую и строит из себя спасительницу. И уже никого не интересует, что позади – восемь месяцев работы, усилия, подсчёты, подготовка. Десятки людей из Министерства здравоохранения, Национального агентства общественного здоровья, ВОЗ и UNICEF, которые ещё в июле 2020 года начали подготовку для того, чтобы сегодня у нас была вакцина. Когда они работали, “лучшая” была занята распространением лжи и сеяла недоверие к медицинской системе. Однако, несмотря на все атаки, профессионалы посвящали себя защите населения и обретению вакцины», – отмечает депутат ПСРМ. Райляну подчёркивает: получение сегодня Молдовой 14400 доз вакцины от коронавируса – заслуга тех, кто приложил все усилия для того, чтобы это стало возможным.

«Именно они и достойны благодарности, а не те, кто умеют только «собирать лавры», – подытожила депутат ПСРМ.