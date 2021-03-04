МИД Словакии извинился перед украинскими коллегами за шутку премьер-министра Игоря Матовича, предложившего отдать России Закарпатскую Украину в обмен на «Спутник V», сообщает «Страна».

На своей странице в Facebook глава словацкого МИДа Иван Корчок написал: «Сегодня общался со своим украинским партнером, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. Я извинился перед ним за неуместные заявления премьер-министра Словацкой Республики Игоря Матовича в адрес Украины. Мне тем более жаль, что буквально несколько дней назад мы в Киеве очень хорошо поговорили о том, как дальше развивать наши отношения». Словацкий премьер в эфире Radio Express, отвечая на вопрос, что он обещал Москве за партию вакцины, ответил – Закарпатскую Украину. Раньше она входила в состав Австро-Венгрии, а потом, частично – Чехословакии. В Киеве с момента обретения независимости подозревают: Румынию, Венгрию, Словакию и Польшу в посягательстве на территориальную целостность страны.