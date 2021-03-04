Президент Майя Санду написала на своей странице в Facebook о том, что провела беседу с Синаном Атлигом, региональным представителем компании Pfizer.

Он дал добро на поставку в нашу страну препарата, производимого под этим же брендом. «Мне сообщили, что Pfizer даст Молдове зеленый свет на получение вакцины. Первые дозы поступят во второй половине марта через платформу COVAX», – сообщает Санду. По ее словам, Румыния поставит нам еще партию, но уже Pfizer, а не AstraZeneca. Также Кишинев сам намерен приобрести вакцину. Ранее министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну заявила: «Pfizer – несбыточная мечта для Молдовы. Мы должны проанализировать все логистические аспекты – процесс транспортировки, хранение… Есть вакцины, к которым существуют особые требования по транспортировке и хранению при температуре минус 70 градусов, что невыполнимо для Молдовы».