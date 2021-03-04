Ренато Усатый опубликовал ВИДЕО, где мэр Бельц в разгар пандемии гуляет на грандиозной вечеринке. Лидер политформирования «Наша Партия» на опубликованных 3 марта кадрах бьет в барабан в окружении большого количества людей. Примечательно, что в этот же вечер другой лидер партии – Илиан Кашу, выступая в телепередаче, повествовал о сложной ситуации с пандемией и о том, что парламент не предлагает решений.

Уточним, что в последние несколько месяцев количество новых случаев COVID-19 растет в тревожной прогрессии. Так, вчера было зафиксировано 1550 случаев инфицирования, а 24 человека скончались.

Видео: https://www.facebook.com/RadarPolitic/videos/785214235685685/