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Газета "Кишиневские новости"

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Почему в разгар пандемии Ренато Усатый организует вечеринки

Почему в разгар пандемии Ренато Усатый организует вечеринки
04 марта
11:37 2021
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Ренато Усатый опубликовал ВИДЕО, где мэр Бельц в разгар пандемии гуляет на грандиозной вечеринке. Лидер политформирования «Наша Партия» на опубликованных 3 марта кадрах бьет в барабан в окружении большого количества людей. Примечательно, что в этот же вечер другой лидер партии – Илиан Кашу, выступая в телепередаче, повествовал о сложной ситуации с пандемией и о том, что парламент не предлагает решений.

Уточним, что в последние несколько месяцев количество новых случаев COVID-19 растет в тревожной прогрессии. Так, вчера было зафиксировано 1550 случаев инфицирования, а 24 человека скончались.

Видео: https://www.facebook.com/RadarPolitic/videos/785214235685685/

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