Прививочная стратегия 27 стран Евросоюза раскалывается на части, а члены этого блока обращаются к не входящим в него странам, чтобы получить от них вакцину, с которой возникают трудности из-за постоянных проблем с внутренними поставками, споров по поводу контрактов и медленной вакцинации.

Австрийский канцлер Себастьян Курц объявил в понедельник, что намерен сотрудничать с Израилем и Данией в вопросах производства вакцины и разработки новых ее типов для борьбы с мутациями коронавируса. В четверг он посетит Израиль вместе с премьером Дании Метте Фредериксен.

Австрийский руководитель резко критикует прививочную стратегию ЕС и регулятора Евросоюза — Европейское агентство по лекарственным средствам. ЕС дал разрешение на использование вакцины “Пфайзер”/”БиоНТек” в конце декабря 2020 года, спустя несколько недель после того, как ее одобрили в Британии и США.

Брюссель избрал централизованный подход к закупке и распределению вакцины, но реализации этого плана мешают проблемы со снабжением и распределением. Из 447-миллионного населения ЕС только 5,5% получили первую дозу вакцины, о чем свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения.

Европейское агентство по лекарственным средствам дало зеленый свет трем вакцинам — «Пфайзер» / «БиоНТек», Оксфорд / «АстраЗенека» и «Модерна». Однако страны ЕС могут в индивидуальном порядке давать экстренные разрешения на использование других вакцин, как это сделала Британия в декабре прошлого года, еще не завершив свой переходный период после Брексита.

«Европейское агентство по лекарственным средствам проявляет излишнюю медлительность в вопросах предоставления разрешений фармацевтическим компаниям, — сказал канцлер Курц. — Поэтому мы вынуждены готовиться к новым мутациям, и не должны больше зависеть от ЕС в вопросах производства вакцины второго поколения».

С аналогичными комментариями в понедельник выступила премьер-министр Дании Фредериксен. «Европейские усилия по вакцинации не должны больше осуществляться обособленно», — сказала она, добавив, что именно по этой причине Дания и Австрия совместно пытаются получить большее количество доз.

Другие страны ЕС в попытке ликвидировать пробелы в поставках вакцины обращаются к России и Китаю, заключая с ними соглашения о закупках в одностороннем порядке. В понедельник Словакия дала экстренное разрешение на использование российской вакцины «Спутник V», столкнувшись с задержками в поставках вакцин от компаний «Пфайзер» и «АстраЗенека».

Европейское агентство по лекарственным средствам пока не дало разрешение на использование вакцины «Спутник V». «Решение Словакии основано на результатах клинических испытаний „Спутника V” в России и комплексной оценке этой вакцины словацкими экспертами», — заявил в понедельник Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), который поддержал производство «Спутника V».

«Мы получаем многочисленные просьбы от стран ЕС поставлять „Спутник V” им напрямую на основании обзоров их национальных ведомств, — отметил в своем заявлении руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев. — Мы будем продолжать эту работу, а также сотрудничать с Европейским агентством по лекарственным средствам на основании процедуры постепенной экспертизы, которую мы инициировали в январе».

Словакия стала второй страной ЕС, самостоятельно давшей разрешение на использование «Спутника», сделав это после Венгрии, которая начала выводить эту вакцину на рынок в феврале. Венгрия также стала первой в ЕС страной, которая выпустила в продажу вакцину китайской компании «Синофарм», тоже не утвержденную европейским регулятором.

«Вакцинация – не политический вопрос, а вопрос эффективности и надежности, — сказал в понедельник Си-Эн-Эн статс-секретарь правительства Венгрии по связям с общественностью и международным отношениям Золтан Ковач (Zoltan Kovacs). — Мы видим, что китайская, а также российская вакцина используются во многих странах мира».

Венгрия также заказала через ЕС вакцину «Пфайзер», «Модерна» и «АстраЗенека», однако Ковач заявил, что централизованная стратегия блока не оправдала ожиданий. «Что ж, сегодня совершенно очевидно, что эта стратегия провалилась, если сравнивать ее результаты, скажем, с тем, что сделано Британией, Израилем и даже с США, — сказал он. — Брюссельская бюрократия не сумела найти быстрые и оперативные решения, касающиеся реализации контрактов, и мы отстаем как минимум на два месяца».

Венгрия уже давно стала белой вороной в Европе, поскольку ее руководство регулярно вступает в споры с лидерами ЕС по вопросам прав человека. Но это далеко не единственная страна, у которой действия Евросоюза по распределению вакцины вызывают недовольство.

Президент Чехии Милош Земан рассказал в воскресенье принадлежащему Си-Эн-Эн агентству «Прима Ньюс» (Prima News), что его страна может начать реализацию «Спутника V», если свое разрешение даст один только чешский регулятор, наплевав на инстанции ЕС. «Я написал президенту Путину и попросил его поставить нам „Спутник V”. Если меня правильно информировали, эта просьба будет удовлетворена. Но, конечно, нам понадобится разрешение [медицинского регулятора]», — сказал он.

«Когда разные люди предупреждают нас о недопустимости использования российской и китайской вакцины, я напоминаю — у вакцины нет идеологии», — добавил Земан.

На фоне провала централизованной стратегии ЕС происходят изменения во взглядах на вакцину «АстраЗенека». Ранее Франция заявляла, что будет назначать ее только людям моложе 65 лет, ссылаясь на отсутствие клинических данных по ее эффективности для людей более старшего возраста. Теперь же Париж поднял возрастные ограничения до 75 лет. Как сообщает «Рейтер», первоначальные критические комментарии властей привели к тому, что желающих прививаться это вакциной стало меньше.