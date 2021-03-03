В Центре здоровья (ЦЗ) Тараклия оборудованы для этого три кабинета. Журналист TUK побывал в учреждении, но желающих вакцинироваться не обнаружил.

Экскурсию по специально оборудованным кабинетам для вакцинации от COVID-19 журналисту провела заведующая ЦЗ Тараклия Анна Пулукчу.

«Один кабинет для врача, здесь будет проходить осмотр пациента, затем он проходит регистрацию, а в третьем кабинете получают вакцину», – рассказывает глава ЦЗ.

Накануне ЦЗ получил 70 доз вакцины AstraZeneca. «На первом этапе будут вакцинироваться те, кто работает на передовой – работники инфекционного отделения, районная больница, затем работники Центра здоровья, стоматологи, фармацевты, скорая помощь и работники ЦОЗ», – объясняет Пулукчу.

AstraZeneca – векторная вакцина, содержащая РНК-вирус, который транспортируется в организм пациента и на основании этого вырабатываются антитела, которые помогают пациенту бороться с коронавирусом. Само заболевание вакцина не вызывает.

«Вакцину будут получать в два этапа», – утверждает Анна Пулукчу. Через восемь недель необходима вторая доза вакцины. По рекомендации ВОЗ вторую вакцину необходимо поставить в период с 4 до 12 неделю после первой. «Мы выбрали срок – 8 недель, это самый оптимальный вариант для выработки антител», – считает Пулукчу. Вакцина AstraZeneca рекомендована лицам старше 18 лет. Она хранится при температуре +2°С – +8°С до шести месяцев. «Условия у нас есть, условия транспортировки соблюдены».

«На данный момент мы работаем с районной больницей, списки составлены заранее. Желающие были, но позже люди узнали какая вакцина пришла. Пока находимся на этапе беседы с работниками», – рассказывает Анна Пулукчу о том, что большая часть медработников старше 60 лет и они опасаются ставить именно эту вакцину.

«Все наслышаны о российской вакцине, о том, что она высокоэффективна. По вакцине AstraZeneca нам на лекциях говорили, что ее эффективность до 70%», – объясняет Анна Пулукчу.