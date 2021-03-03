С марта этого года физическим лицам запрещено ввозить на левый берег Днестра мобильные телефоны с целью дальнейшей их реализации, сообщает ресурс «Новости Приднестровья».

Депутаты Верховного совета по этому случаю даже внесли соответствующие поправки в закон «Об электросвязи». Таможенный комитет «рекомендует индивидуальным предпринимателям внимательней отнестись к данным ограничениям, отказавшись от ввоза в Приднестровье с коммерческой целью сотовых телефонов, смартфонов и прочих аналогичных устройств». Таможня грозится не пропускать на территорию региона людей с телефонами на продажу. Единственный оператор мобильной связи в Приднестровье принадлежит холдингу «Шериф». Он является и основным импортером мобильных устройств. Холдинг активно инвестирует в политику, сын одного из соучредителей «Шерифа» второй срок является депутатом Верховного совета.