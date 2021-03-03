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Газета "Кишиневские новости"

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В Приднестровье установлена монополия на торговлю телефонами

03 марта
22:38 2021
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С марта этого года физическим лицам запрещено ввозить на левый берег Днестра мобильные телефоны с целью дальнейшей их реализации, сообщает ресурс «Новости Приднестровья».

Депутаты Верховного совета по этому случаю даже внесли соответствующие поправки в закон «Об электросвязи». Таможенный комитет «рекомендует индивидуальным предпринимателям внимательней отнестись к данным ограничениям, отказавшись от ввоза в Приднестровье с коммерческой целью сотовых телефонов, смартфонов и прочих аналогичных устройств». Таможня грозится не пропускать на территорию региона людей с телефонами на продажу. Единственный оператор мобильной связи в Приднестровье принадлежит холдингу «Шериф». Он является и основным импортером мобильных устройств. Холдинг активно инвестирует в политику, сын одного из соучредителей «Шерифа» второй срок является депутатом Верховного совета.

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