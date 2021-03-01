В связи с продолжающимся опасным распространением пандемии COVID-19 и с учетом регистрации в Республике Молдова нескольких видов антикоронавирусной вакцины, председатель парламента РМ Зинаида Гречаный провела совещание с членами действующего правительства во главе с исполняющим обязанности премьер-министра Аурелиу Чокой.

Спикер призвала к срочному выявлению возможности закупки партии в 1 миллион доз для вакцинации граждан.

И.о. премьер-министра Аурелиу Чокой сообщил, что этот вопрос будет в срочном порядке рассмотрен, и будет начат процесс государственных закупок вакцин из источников Фондов обязательного медицинского страхования и Резервного фонда правительства.

На встрече присутствовали Башкан Гагаузии Ирина Влах и генеральный примар муниципия Кишинэу Ион Чебан.