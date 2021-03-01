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Газета "Кишиневские новости"

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ПСРМ готовит новый законопроект о функционировании языков в Молдове

ПСРМ готовит новый законопроект о функционировании языков в Молдове
01 марта
20:07 2021
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Перед тем как направить на рассмотрение новый законопроект о функционировании языков, социалисты инициируют публичные дебаты в парламентских комиссиях. Об этом стало известно по итогам заседания рабочей группы с участием председателя ПСРМ Игоря Додона по вопросу принятия Закона «О функционировании языков на территории Республики Молдова». В беседе приняла участие директор Агентства межэтнических отношений, сопредседатель Координационного совета этнокультурных организаций Елена Белякова, а также депутаты парламента от Партии социалистов.

«В связи с тем, что Конституционный суд страны ранее объявил закон «О функционировании языков…», принятый парламентом 16 декабря 2020 года, не соответствующим Основному закону, принято решение разработать новый законопроект.

Сегодня по итогам совещания пришли к выводу о необходимости провести в комиссиях парламента Республики Молдова публичные слушания по новому законопроекту, перед тем как направить его на рассмотрение на пленарном заседании законодательного органа», – отметил Игорь Додон.

Напомним, что ранее граждане страны провели десятки акций протеста по всей Молдове, выразив несогласие с решением Конституционного суда о признании этого закона неконституционным. Закон от 16 декабря 2020 года был результатом работы большой группы компетентных специалистов, которые намеревались восполнить законодательный пробел в сфере функционирования языков.

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