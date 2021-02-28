Председатель ПСРМ Игорь Додон поздравил бывшего премьер-министра Иона Кику с днём рождения и пожелал ему здоровья, долгих счастливых лет в кругу близких и новых достижений в профессиональной деятельности.

«Поздравляю с днем рождения Иона Кику, своего коллегу и соратника, одного из лучших премьер-министров Республики Молдова за 30 лет независимости!

По-прежнему считаю, что правительство под его руководством действовало ответственно и грамотно в сложнейших условиях пандемии и экономического кризиса. Это лучше всего характеризует высокие профессиональные качества господина Кику.

Хочу отметить, что мы работали вместе с 2005 года в разных правительствах и политических ситуациях, и нам удавалось совместными усилиями преодолевать самые тяжелые экономические и социальные кризисы», – написал в соцсетях лидер социалистов.