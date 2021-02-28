Воскресенье, 28 февраля 2021, 00:15

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Додон: Кику – один из лучших премьер-министров Молдовы за 30 лет

Додон: Кику – один из лучших премьер-министров Молдовы за 30 лет
28 февраля
21:17 2021
Версия для печати

Председатель ПСРМ Игорь Додон поздравил бывшего премьер-министра Иона Кику с днём рождения и пожелал ему здоровья, долгих счастливых лет в кругу близких и новых достижений в профессиональной деятельности.

«Поздравляю с днем рождения Иона Кику, своего коллегу и соратника, одного из лучших премьер-министров Республики Молдова за 30 лет независимости!

По-прежнему считаю, что правительство под его руководством действовало ответственно и грамотно в сложнейших условиях пандемии и экономического кризиса. Это лучше всего характеризует высокие профессиональные качества господина Кику.

Хочу отметить, что мы работали вместе с 2005 года в разных правительствах и политических ситуациях, и нам удавалось совместными усилиями преодолевать самые тяжелые экономические и социальные кризисы», – написал в соцсетях лидер социалистов.

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,460,00%
EUR21,080,00%
GBP24,310,00%
UAH0,620,00%
RON4,320,00%
RUB0,230,00%

Курсы валют в MDL на 28.02.2021

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд