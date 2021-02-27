В течение прошедшего дня, 27 февраля, зарегистрированы еще 25 смертельных случаев от инфекции COVID-19.

Это: 72-летний мужчина из района Леова, 74-летний мужчина из района Леова, 61-летняя женщина из Теленештского района, 72-летний мужчина из Хынчештского района, 68-летняя женщина из Хынчештского района, 69-летняя женщина из Яловенского района, 72-летний мужчина из Кишинева, 65-летний мужчина из Новоаненского района, 85-летний мужчина из Новоаненского района, 78-летняя женщина из муниципия Бельцы, 60-летняя женщина из Теленештского района, 73-летняя женщина из Комратского района, 58-летняя женщина из Кишинева, 77-летняя женщина из Кишинева, 61-летняя женщина из Новоаненского района, 66-летняя женщина из Кишинева, 77-летний мужчина из Кишинева, 62-летний мужчина из Страшенского района, 72-летний мужчина из Яловенского района, 54-летняя женщина из Страшенского района, 74-летняя женщина из Единецкого района, 64-летний мужчина из Тараклийского района, 61-летняя женщина из Единецкого района, 82-летняя женщина из Рышканского района, 67-летний врач из Кишинева.

На вечер 27 февраля 165489 человек выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 3924 человека умерли от инфекции.