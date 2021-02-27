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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 27 февраля 184856 зараженных

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 27 февраля 184856 зараженных
27 февраля
19:57 2021
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К вечеру 27 февраля в Молдове зарегистрированы 1518 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает Минздрав РМ.          

Всего проведено тестов в этот день – 4838, из них первичных – 4503, а повторных 305.

Общее число зараженных новым коронавирусом составляет 184856 человек.

Из 1518 новых случаев на сегодняшний день 69 – это медицинские работники, в том числе: врачи – 25, медсестры – 34, вспомогательный персонал – 10.

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