К вечеру 27 февраля в Молдове зарегистрированы 1518 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает Минздрав РМ.

Всего проведено тестов в этот день – 4838, из них первичных – 4503, а повторных 305.

Общее число зараженных новым коронавирусом составляет 184856 человек.

Из 1518 новых случаев на сегодняшний день 69 – это медицинские работники, в том числе: врачи – 25, медсестры – 34, вспомогательный персонал – 10.