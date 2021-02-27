На сегодняшний день в стране 165489 человек прошли лечение и 3924 умерли от инфекции COVID-19.

На 27 февраля в Молдове подтверждены 184856 случаев заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 9381 человек с легкой формой COVID-19 проходит лечение на дому, еще 17273 человека находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализирован 3654 пациента с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 317 в крайне тяжелом состоянии (57 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).