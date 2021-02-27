Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 27 февраля 165489 излечившихся
27 февраля
19:57 2021
На сегодняшний день в стране 165489 человек прошли лечение и 3924 умерли от инфекции COVID-19.
На 27 февраля в Молдове подтверждены 184856 случаев заражения новым коронавирусом.
В настоящее время 9381 человек с легкой формой COVID-19 проходит лечение на дому, еще 17273 человека находятся под наблюдением врачей на дому.
Всего в медицинские учреждения госпитализирован 3654 пациента с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 317 в крайне тяжелом состоянии (57 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).