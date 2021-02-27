В стране работники агропромышленного комплекса «Буян» готовятся к сбору солодки, сообщает портал «Туркменистан: золотой век».

Перед сельскохозяйственными рабочими поставлена задача: собрать по берегам Амударьи не менее 17 тысяч тонн сырья. Начинаются работы в марте и продолжатся до первых холодов. Сырье будет перерабатываться на заводе в городе Туркменабад, ранее – Чарджоу. Сбору корня солодки уделяется большое внимание по причине того, что в прошлом году президент страны Гурбангулы Бердымухамедов рассказал: изготовленным из нее препаратом можно победить коронавирус.