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Газета "Кишиневские новости"

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Туркменистан готовится к сбору солодки – средством от коронавируса

27 февраля
19:47 2021
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В стране работники агропромышленного комплекса «Буян» готовятся к сбору солодки, сообщает портал «Туркменистан: золотой век».

Перед сельскохозяйственными рабочими поставлена задача: собрать по берегам Амударьи не менее 17 тысяч тонн сырья. Начинаются работы в марте и продолжатся до первых холодов. Сырье будет перерабатываться на заводе в городе Туркменабад, ранее – Чарджоу. Сбору корня солодки уделяется большое внимание по причине того, что в прошлом году президент страны Гурбангулы Бердымухамедов рассказал: изготовленным из нее препаратом можно победить коронавирус.

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