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Газета "Кишиневские новости"

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Лукашенко уволил сына с должности советника по безопасности

27 февраля
19:37 2021
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В Белоруссии прошли выборы президента Национального олимпийского комитета, сообщает агентство БЕЛТА.

Кандидатов на высокую должность было двое – Александр Лукашенко и его старший сын Виктор Лукашенко. Президент взял самоотвод. Он сказал, что доверяет сыну, и при нем в НОК не будет казнокрадства. «И самое главное, много ж вы слышите разговоров: транзит власти, вот тут сейчас Лукашенко старшему как минимум передаст власть, он будет править в стране. Я часто говорил, что в нашей семье это никогда не обсуждалось и обсуждаться не может. Потому что ни один мой ребенок президентом Беларуси не будет после меня. И Виктор, если вы его изберете, не будет государственным служащим. Он сегодня же будет уволен с должности помощника президента по национальной безопасности со всеми вытекающими последствиями», – объявил Лукашенко. Его сына, предсказуемо, избрали на должность президента олимпийского комитета.  

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