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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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Красносельский – лучший друг приднестровских археологов

Красносельский – лучший друг приднестровских археологов
27 февраля
17:27 2021
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Глава левобережья Днестра Вадим Красносельский заботится о местных археологах и следит за их работой, сообщает ресурс «Новости Приднестровья».

В прошлом году научно-исследовательская лаборатория «Археология» университета имени Тараса Шевченко осталась без средств. Не было денег на работу в поле, найм у местных властей техники. Красносельский написал в своем телеграм-канале: «Финансирование было сведено к минимуму, выделенному на зарплаты, причем даже не ежемесячные. После прямого указания механизм финансирования сменили. Накануне общался с руководителем лаборатории. Говорит, ситуация исправлена, специалистов удалось удержать. Сейчас ведутся раскопки в Слободзейском районе». Красносельский распорядился: главы городов и сел должны оказывали археологам посильную помощь.

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