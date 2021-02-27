Глава левобережья Днестра Вадим Красносельский заботится о местных археологах и следит за их работой, сообщает ресурс «Новости Приднестровья».

В прошлом году научно-исследовательская лаборатория «Археология» университета имени Тараса Шевченко осталась без средств. Не было денег на работу в поле, найм у местных властей техники. Красносельский написал в своем телеграм-канале: «Финансирование было сведено к минимуму, выделенному на зарплаты, причем даже не ежемесячные. После прямого указания механизм финансирования сменили. Накануне общался с руководителем лаборатории. Говорит, ситуация исправлена, специалистов удалось удержать. Сейчас ведутся раскопки в Слободзейском районе». Красносельский распорядился: главы городов и сел должны оказывали археологам посильную помощь.