⌂
Домой
Контакты
Архивы газет “КН”
MK в Молдове
Купить “МК в Молдове”
«МК» в Молдове Свободный доступ к PDF
Пятница, 26 февраля 2021, 08:31
Газета "Кишиневские новости"
Реклама на сайте
PDF
⌂
Назад на главную
Подписаться на RSS
№6
25 февраля
20:54
2021
Версия для печати
Поделиться
Поделиться:
Share
0
Tweet
0
+1
0
Share
0
Share
0
Об авторе
Наверх страницы
📄
Больше статей от этого автора
Ирина Нам
Реклама на сайте
Реклама на сайте
Популярное
Эскорт высоких достижений
Депутат ПСРМ Цырдя о советниках Санду: Если не вор, то бандит
Игорь Додон ответил на недипломатичный выпад Петера Михалко
«Это меня не колышет!»
Едим Дома
Чем закончится спецоперация под кодовым названием «Майя Санду»
ТИХИЙ ПАЛАЧ С ФАЛЬШИВОЙ УЛЫБКОЙ
Кто обанкротил Молдавскую железную дорогу
Вирус может выживать на тканях до трех дней
ПСРМ предлагает начать диалог для преодоления масштабного кризиса
Новости
Батрынча: В ситуации, когда “дом горит”, необходимо антикризисное правительство
25 февраля 2021 22:07
Василе Нэстасе: “стадо хорошо оплачиваемых троллей” ПДС разделяет общество
25 февраля 2021 21:37
Игорь Додон: Буду помогать людям конкретными делами
25 февраля 2021 21:07
Вирус может выживать на тканях до трех дней
25 февраля 2021 20:38
Мальчики, увлеченные видеоиграми, устойчивее к депрессии
25 февраля 2021 20:37
Проблема с деснами – путь к сердечно-сосудистым заболеваниям
25 февраля 2021 20:37
Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 25 февраля 3871 смертельный случай
25 февраля 2021 18:48
Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 25 февраля 181886 зараженных
25 февраля 2021 18:47
Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 25 февраля 164321 излечившийся
25 февраля 2021 18:47
Александр Слусарь: Действия Майи Санду ведут к углублению кризиса
25 февраля 2021 18:07
Погода в Молдове
Погода в Кишинёве
Погода в Бельцах
Погода в Кахуле
Gismeteo
Прогноз на 2 недели
Курсы валют
USD
17,40
0,00
%
EUR
21,16
+0,02
%
GBP
24,34
–0,13
%
UAH
0,62
0,00
%
RON
4,34
–0,07
%
RUB
0,23
+0,31
%
Курсы валют в
MDL
на 26.02.2021
Архив
2021
(1205)
Февраль
(609)
Январь
(596)
2020
(7630)
Декабрь
(824)
Ноябрь
(798)
Октябрь
(865)
Сентябрь
(702)
Август
(810)
Июль
(957)
Июнь
(756)
Май
(782)
Апрель
(476)
Март
(393)
Февраль
(230)
Январь
(37)
2019
(596)
Декабрь
(41)
Ноябрь
(39)
Октябрь
(43)
Сентябрь
(40)
Август
(34)
Июль
(35)
Июнь
(17)
Май
(81)
Апрель
(84)
Март
(69)
Февраль
(62)
Январь
(51)
2018
(956)
Декабрь
(89)
Ноябрь
(114)
Октябрь
(73)
Сентябрь
(89)
Август
(48)
Июль
(24)
Июнь
(90)
Май
(106)
Апрель
(91)
Март
(113)
Февраль
(73)
Январь
(46)
2017
(1031)
Декабрь
(84)
Ноябрь
(116)
Октябрь
(97)
Сентябрь
(78)
Август
(100)
Июль
(73)
Июнь
(100)
Май
(77)
Апрель
(90)
Март
(94)
Февраль
(74)
Январь
(48)
2016
(1127)
Декабрь
(104)
Ноябрь
(86)
Октябрь
(86)
Сентябрь
(100)
Август
(72)
Июль
(73)
Июнь
(113)
Май
(84)
Апрель
(119)
Март
(123)
Февраль
(100)
Январь
(67)
2015
(1276)
Декабрь
(114)
Ноябрь
(132)
Октябрь
(170)
Сентябрь
(125)
Август
(26)
Июль
(123)
Июнь
(95)
Май
(100)
Апрель
(121)
Март
(98)
Февраль
(96)
Январь
(76)
2014
(1240)
Декабрь
(124)
Ноябрь
(152)
Октябрь
(165)
Сентябрь
(111)
Август
(64)
Июль
(109)
Июнь
(78)
Май
(85)
Апрель
(110)
Март
(86)
Февраль
(100)
Январь
(56)
2013
(697)
Декабрь
(107)
Ноябрь
(251)
Октябрь
(146)
Сентябрь
(193)
2012
(1069)
Декабрь
(67)
Ноябрь
(111)
Октябрь
(103)
Сентябрь
(98)
Август
(77)
Июль
(98)
Июнь
(98)
Май
(89)
Апрель
(89)
Март
(104)
Февраль
(68)
Январь
(67)
2011
(246)
Декабрь
(102)
Ноябрь
(81)
Октябрь
(63)
>Свежий номер
Новости
Общество
Политика
Экономика
В мире
Архив МК
© 2020-2021 Copyright
MK Молдова
. Все права защищены.
загрузка..
❎
Закрыть окно
загрузка..
Это может занять пару секунд