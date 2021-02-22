«Барометр общественного мнения», представленный 22 февраля директором Института общественных политик, стал предметом шуток в интернет-пространстве. Это произошло после того как социологи института включили Майю Санду в рейтинг иностранных политиков, пользующихся доверием граждан.

Так, согласно опросу «Барометр общественного мнения», на первом месте располагается президент США Джо Байден, на втором – Владимир Путин, затем идет Клаус Йоханнис.

На четвертом месте расположился Владимир Зеленский, а замыкает топ – глава молдавского государства Майя Санду.

Если верить цифрам, представленным в опросе, то Санду опередила таких мировых лидеров как Эммануэль Макрон, Ангела Меркель и Борис Джонсон.

Напомним, что директор института общественных политик Аркадий Барбарошие является мужем активистки ПДС Даниелы Терзи-Барбарошие. Во время предвыборной кампании он был обвинен лидерами Платформы DА в манипулировании опросами в пользу Майи Санду.