Специалисты из Национального института рака США по результатам многолетнего исследования пришли к выводу, что изжога, возникающая в результате попадания желудочного сока в пищевод, увеличивает риск возникновения рака гортани и пищевода, поскольку повреждаются их ткани.

Изжога – симптом гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, она выявляется у значительной – от двадцати до сорока процентов – части взрослых жителей развитых стран. Исследование показало, что примерно семнадцать процентов случаев рака гортани и пищевода, выявленных у участников после шестнадцати лет наблюдений, были связаны с той самой болезнью, которая проявляется изжогой.

По словам ученых, полученные результаты предварительные, исследование необходимо продолжить, а они ставили перед собой цель подчеркнуть важность такого симптома, как изжога, и не оставлять его без внимания, сообщает pisali.ru.