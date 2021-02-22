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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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Изжога может спровоцировать рак

Изжога может спровоцировать рак
22 февраля
20:38 2021
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Специалисты из Национального института рака США по результатам многолетнего исследования пришли к выводу, что изжога, возникающая в результате попадания желудочного сока в пищевод, увеличивает риск возникновения рака гортани и пищевода, поскольку повреждаются их ткани.       

Изжога – симптом гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, она выявляется у значительной – от двадцати до сорока процентов – части взрослых жителей развитых стран. Исследование показало, что примерно семнадцать процентов случаев рака гортани и пищевода, выявленных у участников после шестнадцати лет наблюдений, были связаны с той самой болезнью, которая проявляется изжогой.  

По словам ученых, полученные результаты предварительные, исследование необходимо продолжить, а они ставили перед собой цель подчеркнуть важность такого симптома, как изжога, и не оставлять его без внимания, сообщает pisali.ru.   

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