Сервис Disney + добавил предупреждение о содержании перед детской программой «Маппет-шоу», пишет ВВС.

Начиная с пятницы, 19-го февраля, 18 эпизодов известной на весь мир развивающей программы для детей «Маппет-шоу» доступны на стриминговой платформе Disney+. Оригинальный сериал выходил с 1976 по 1981 года и насчитывал 5 сезонов в 120 серий. Компания Disney отобрала к показу на своем сервисе 18 эпизодов и поставила перед каждым предупреждение о содержании. «Данная программа включает негативное отображение и/или может оскорбить людей различных культур […] Отображенные стереотипы были ошибочны тогда и остаются такими сейчас», – уведомляет предупреждение. Переоценка старых программ и детских мультфильмов была запущена активистами BLM.