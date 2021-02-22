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Газета "Кишиневские новости"

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По мнению Disney+ «Маппет-шоу» – расистская программа

По мнению Disney+ «Маппет-шоу» – расистская программа
22 февраля
20:37 2021
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Сервис Disney + добавил предупреждение о содержании перед детской программой «Маппет-шоу», пишет ВВС.

Начиная с пятницы, 19-го февраля, 18 эпизодов известной на весь мир развивающей программы для детей «Маппет-шоу» доступны на стриминговой платформе Disney+. Оригинальный сериал выходил с 1976 по 1981 года и насчитывал 5 сезонов в 120 серий. Компания Disney отобрала к показу на своем сервисе 18 эпизодов и поставила перед каждым предупреждение о содержании. «Данная программа включает негативное отображение и/или может оскорбить людей различных культур […] Отображенные стереотипы были ошибочны тогда и остаются такими сейчас», – уведомляет предупреждение. Переоценка старых программ и детских мультфильмов была запущена активистами BLM.

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