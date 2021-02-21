Французские и китайские ученые провели масштабное исследование, изучив две с половиной тысячи рек в разных регионах планеты. Результаты неутешительны: восемьдесят шесть процентов площадей речных бассейнов испытали серьезное негативное воздействие от жизнедеятельности человека. Воды загрязняются различными сбросами, опустошаются в результате массового вылова рыбы, чрезмерно используются для орошения посевов, естественный сток нарушается строительством плотин.

Сильнее всего пострадали реки Западной Европы и Северной Америки, их биоразнообразие в большой мере утрачено. И «чемпионы» здесь – Темза в Великобритании и Миссисипи в США. А лучше всего уцелели в неприкосновенности реки труднодоступных регионов Африки и Австралии – там, где наблюдается небольшая плотность населения, пишет «The Guardian».